Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр Мнацаканян представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха.

Зограб Мнацаканян строго осудил преднамеренный и массовый обстрел мирного населения и гражданских инфраструктур с применением крупнокалиберного оружия азербайджанскими вооруженными силами, который привел к человеческим потерям.

Глава МИД Армении выразил глубокую озабоченность в связи с активизацией дестабилизирующего фактора Турции в регионе, что выражено размещением в зоне конфликта иностранных террористов и вовлечением последних в военные действия, развязанные Азербайджаном.