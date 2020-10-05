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Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Финляндии

Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Финляндии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр Мнацаканян представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха.

Зограб Мнацаканян строго осудил преднамеренный и массовый обстрел мирного населения и гражданских инфраструктур с применением крупнокалиберного оружия азербайджанскими вооруженными силами, который привел к человеческим потерям.

Глава МИД Армении выразил глубокую озабоченность в связи с активизацией дестабилизирующего фактора Турции в регионе, что выражено размещением в зоне конфликта иностранных террористов и вовлечением последних в военные действия, развязанные Азербайджаном.


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