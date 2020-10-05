Армяне достойны мира: Элтон Джон

Известный британский певец Элтон Джон упомянул о военных действиях, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха.Он присоединился к акции протеста, разместив на своей странице в Instagram фото, на котором лишь красное поле.

Как сообщает «Арменпресс», Элтон Джон написал “Сегодня я присоединяюсь к остальным и размещаю это фото в знак того, что мы хотим мира для армян. В мае 2018 года я посетил эту прекрасную страну, армянский народ окружил меня своей добротой и человечностью”.

Он отметил, что сейчас Армения и Арцах подвергаются непредсказуемой азербайджано-турецкой агрессии. Наносятся удары по мирным жителям, есть жертвы с обеих сторон. “Армяне - красивый народ, после долгих лет исторических преследований они заслуживают прочного мира”, - написал певец.

Всемирно известный рок-музыкант, солист группы “System of a down” Серж Танкян призвал пользователей социальных сетей разместить на своих страницах фотографию красного квадрата с коммемтарием # PeaceForArmenians.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.