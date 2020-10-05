Юные борцы завоевали 7 золотых медалей

Юные армянские борцы греко-римского стиля приняли участие в прошедшем в Беларуси международном турнире, где силами мерились 240 борцов.

Как передает «Арменпресс», армянские спортсмены завоевали 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Золотыми медаленосцами стали Гайк Людвигян (48 кг), Гаспар Тертерян (51 кг), Армен Сукиасян (55кг), Ростом Минин (60 кг), Ашот Хачатрян (65 кг), Арман Мелконян (77 кг), Аршак Гегамян (80 кг).

Серебряные медали завоевали Сурен Мовсесян (57 кг) и Ашот Манукян (60 кг). Бронзовые медали завоевали Андраник Седракян (60 кг), Генрик Геворгян (65 кг), Севак Баграмян (77 кг) и Арутюн Киракосян (92 кг).