Сбитые самолеты, бронетехника противника: героические эпизоды с фронта

Министерство обороны Республики Армения продолжает представлять героические эпизоды с фронта.

Как передает «Арменпресс», 1 октября в ходе оборонительных боев артиллерист-зенитчик, рядовой Арсен Сережаевич Маргарян, наблюдая по системе “Игла” за полетами штурмовиков, осуществляющих бомбардировки в районе обороны, проявив хладнокровие и профессиональное мастерство, правильно рассчитал и целевым выстрелом сбил два штурмовика Су-25 противника.

2 октября майор Арамаис Вирабович Теванян в ходе нападения многочисленных сил противника на боевые позиции АО Арцаха проявил инициативу, правильно организовав расчетные действия, сбил более 10 единиц бронетехники противника. Безошибочные выстрелы майора А. Теваняна дали нашим бойцам возможность отразить атаку противника и сохранить боевые позиции.