У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник (время местное) у берегов Камчатки. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг залегал на глубине 93 км, эпицентр находился в 82 км от Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась. Жители отдельных районов краевой столицы ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

"Звонки в ЕДДС [Единую дежурно-диспетчерскую службу] по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - сказали ТАСС в ЕДДС краевой столицы.