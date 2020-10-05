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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

 Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник (время местное) у берегов Камчатки. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг залегал на глубине 93 км, эпицентр находился в 82 км от Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась. Жители отдельных районов краевой столицы ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

"Звонки в ЕДДС [Единую дежурно-диспетчерскую службу] по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - сказали ТАСС в ЕДДС краевой столицы.

 


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