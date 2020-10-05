Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit

Пандемия коронавируса усложнила переговоры с Великобританией о Brexit, многие вопросы еще открыты, но в ЕС стремятся к достижению соглашения, заявил в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с координатором ЕС на переговорах с Лондоном Мишелем Барнье, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В прошлом году многое случилось, сегодня на кону стоит еще больше, чем год назад. Пандемия коронавируса сделала переговоры еще более сложными, с любой точки зрения. Но она сделала соглашение еще более необходимым", - сказал министр, добавил, что "многие вопросы еще открыты".

"Как ЕС, мы представляем конструктивную позицию на последнем этапе этих переговоров. Мы хотим по-прежнему решения, но, конечно, есть области, которые для нас очень важны. Я перечислю только мир в Ирландии, внутренний рынок ЕС, честную конкуренцию и эффективные правовые структуры", - добавил Маас.

По словам министра, в ЕС ведут переговоры по Brexit "с большим стремлением к соглашению", поддерживают работу Барнье. В сообществе выступают "за тесное и амбициозное партнерство с Великобританией, это остается нашей целью", сказал министр.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.

Ранее Барнье отмечал, что между сторонами остаются серьезные разногласия по вопросам, "представляющим существенный интерес для ЕС". По его словам, Великобритания отказывается включать необходимые гарантии сохранения честной конкуренции между ней и ЕС в будущие соглашения, одновременно запрашивая свободный доступ на рынок союза.