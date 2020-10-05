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Несколько сотен тысяч человек убегают в панике из разных городов Азербайджана: Ваграм Погосян

Несколько сотен тысяч человек убегают в панике из разных городов Азербайджана: Ваграм Погосян

После вчерашних ударов по военным объектам противника несколько сотен тысяч человек из разных городов Азербайджана в панике бегут в Баку и в другие населенные пункты тыла.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“Есть сведения, что после вчерашнего ракетного удара Армии обороны по военным объектам противника несколько сотен тысяч человек из разных городов Азербайджана в панике бегут в Баку и в другие населенные пункты тыла. Мы благодарны народу Азербайджана за проявленное высокое гражданское сознание. На самом деле, должны были это сделать еще накануне”, - написал он.

Ранее Погосян сообщил, что Армия обороны Арцаха уже нанесла ответные удары, цели успешно поражены.


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