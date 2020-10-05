Цена нефти Brent растет на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 года на бирже ICE в Лондоне поднимается до $40,5 за баррель, что на 3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена нефти сорта WTI поднимается на 3,35% - до $38,29 за баррель.

Российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи снижается по отношению к доллару США на 0,19% - до 78,35 руб. за доллар. Курс евро растет до 92,1 руб., что на 0,52% выше отметки закрытия предыдущей сессии.