Армяне остановят любую попытку этнической чистки Баку: Интервью президента Армении “Caixin Media”

14:05, 5 Հոկտեմբեր, 2020

Азербайджан решил выйти из переговоров и выбрать путь войны. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Республики Армения Армен Саркисян в интервью, данном китайскому агентству “Цайсин Медиа”, подчеркнув, что сейчас и Турция непосредственно вовлечена в этот конфликт.

- Вчера мы видели, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали обе стороны прекратить боевые действия и вернуться к переговорам без предварительных условий. Как Вы думаете, возможно ли возобновление переговоров с Баку?

- Прежде всего, хотел бы коснуться нынешней ситуации. Народ Нагорного Карабаха, который был частью Азербайджана в течение 70 лет при советской власти, после распада Советского Союза решил путем референдума выйти из состава Азербайджан и объявил независимость. Реакция Азербайджана не была реакцией 20 века, в ответ он послал войска, устроил резню, конфликт превратился в войну. Война была окончена в 1994 году, когда начались переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, тремя сопредседателями которой являются США, Франция и Россия. Переговоры длились 26 лет. Любые коммерческие переговоры между государствами и сторонами конфликта, а также и некоммерческие, иногда бывают удовлетворительными, иногда нет. Это нормально. Вы должны набраться терпения, потому что альтернатива - война. Азербайджан решил удалиться из-за стола переговоров и выбрать путь войны. Это происходило уже несколько раз, приводя к войнам: четырехдневная война 2016 года, еще одно столкновение произошло в июле этого года. Но на этот раз все иначе. Сейчас напрямую вовлечена в этот конфликт Турция. Турция имеет большое количество войск в Азербайджане, причем и в Нахичеване, который не имеет сухопутной связи с Азербайджаном, расположен между Арменией и Турцией и сегодня фактически контролируется Турцией.

На территории самого Азербайджана Турция имеет генералов, советников, а также, что еще хуже, нанятые Турцией, привезенные с собой джихадистские террористические группы из Сирии. Как может третья страна вмешиваться в конфликт между двумя странами, Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой, как она может приводить сюда нечто неконтролируемое - террористов-джихадистов? Это противоречит всем международным нормам. Убежден, что договоренность Турции с США не позволяет этой стране предпринимать такие шаги. Абсолютно убежден, что соглашения, подписанные Турцией, когда она стала членом НАТО, запрещают все это. Но эта страна игнорирует это. Теперь у нас есть доказательства того, что не только американское оборудование используется в Нагорном Карабахе или Республике Арцах. Дроны производства разных стран, в том числе Турции, используются не только там, но и против Армении. Вчера вечером 4 турецких беспилотника пересекли границу с Арменией. Они были уничтожены системой обороны Армении.

Полный текст интервью президента на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1030399.html