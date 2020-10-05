СМИ: в Триполи произошел мощный взрыв на складе боеприпасов

Взрыв произошел на западе столицы Ливии Триполи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник ливийский информационный портал Al-Marsad.

По его информации, взрыв произошел в районе Джанзур. Как указывает портал, он произошел на складе вооружений и боеприпасов одной из военизированных группировок, контролирующих указанный регион близ ливийской столицы.

Сведений о возможных жертвах или причиненном ущербе не поступало.