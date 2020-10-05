СМИ: в Триполи произошел мощный взрыв на складе боеприпасов
14:01, 5 Октябрь, 2020
Взрыв произошел на западе столицы Ливии Триполи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник ливийский информационный портал Al-Marsad.
По его информации, взрыв произошел в районе Джанзур. Как указывает портал, он произошел на складе вооружений и боеприпасов одной из военизированных группировок, контролирующих указанный регион близ ливийской столицы.
Сведений о возможных жертвах или причиненном ущербе не поступало.
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