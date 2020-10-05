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Министерство обороны Арцаха опубликовало имена погибших воинов

Министерство обороны Арцаха опубликовало имена погибших воинов

Министерство обороны Арцаха опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии.

  1. Бурнусузян Валентин Шаваршович, 1985 г. р.
  2. Матевосян Эдгар Артурович,  1984 г. р.
  3. Ванесян  Гарик Мишаевич, 1975 г. р.
  4. Давидян Артур Борисович, 1989 г. р.
  5. Торосян Ованес Юрьевич, 2002 г. р.
  6. Карапетян Армен Эдикович, 2001 г. р.
  7. Петросян Эрик Левонович, 2001 г. р.
  8. Малхасян Рудик Аркадьевич, 1976 г. р.
  9. Осипян Александр Владиславович, 1985 г. р.
  10.  Даштоян Липарит Ашотович, 1997 г. р.
  11.  Ованнисян Сасун Самвелович, 1977 г. р.
  12. Анян Нубар Андраникович, 1998 г. р.
  13. Мартиросян Геворг Кароевич, 1996 г. р.
  14. Арутюнян Артавазд Варданович, 1997 г. р.
  15. Арутюнян  Манвел Суренович, 1991 г. р.
  16. Погосян Геворг Овикович, 1997 г. р.
  17.  Саркисян Петр Вараздатович, 1990 г. р.
  18. Овсепян Эрик Виленович, 2001 г. р.
  19. Егиазарян Айк Артикович, 2000 г. р.
  20. Мартиросян Эмиль Суренович, 2001 г. р.
  21. Саркисян Саргис Арменович, 2001 г. р.

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