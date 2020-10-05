Министерство обороны Арцаха опубликовало имена погибших воинов
13:58, 5 Октябрь, 2020
Министерство обороны Арцаха опубликовало имена военнослужащих, погибших в ходе отражения азербайджанской агрессии.
- Бурнусузян Валентин Шаваршович, 1985 г. р.
- Матевосян Эдгар Артурович, 1984 г. р.
- Ванесян Гарик Мишаевич, 1975 г. р.
- Давидян Артур Борисович, 1989 г. р.
- Торосян Ованес Юрьевич, 2002 г. р.
- Карапетян Армен Эдикович, 2001 г. р.
- Петросян Эрик Левонович, 2001 г. р.
- Малхасян Рудик Аркадьевич, 1976 г. р.
- Осипян Александр Владиславович, 1985 г. р.
- Даштоян Липарит Ашотович, 1997 г. р.
- Ованнисян Сасун Самвелович, 1977 г. р.
- Анян Нубар Андраникович, 1998 г. р.
- Мартиросян Геворг Кароевич, 1996 г. р.
- Арутюнян Артавазд Варданович, 1997 г. р.
- Арутюнян Манвел Суренович, 1991 г. р.
- Погосян Геворг Овикович, 1997 г. р.
- Саркисян Петр Вараздатович, 1990 г. р.
- Овсепян Эрик Виленович, 2001 г. р.
- Егиазарян Айк Артикович, 2000 г. р.
- Мартиросян Эмиль Суренович, 2001 г. р.
- Саркисян Саргис Арменович, 2001 г. р.
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