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В Китае грузовик врезался в рынок, шесть человек погибли

В Китае грузовик врезался в рынок, шесть человек погибли

Шесть человек погибли и 14 получили ранения после того, как грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл в уезде Миньсянь. Водитель тяжёлого грузовика потерял управление.

Шесть человек скончались, ещё 14 постарались, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.

Причина инцидента выясняется.


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