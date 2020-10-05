В Китае грузовик врезался в рынок, шесть человек погибли

Шесть человек погибли и 14 получили ранения после того, как грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл в уезде Миньсянь. Водитель тяжёлого грузовика потерял управление.

Шесть человек скончались, ещё 14 постарались, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.

Причина инцидента выясняется.