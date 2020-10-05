Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 888 новых случаев в 84 регионах, из них на Москву пришлись 3 537, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Рост числа случаев СOVID-19 в России отмечается с начала сентября, когда суточный прирост превысил отметку в пять тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки впервые с июля, 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев, 28 сентября - в восемь тысяч. Первые дни октября, впервые с мая, были отмечены приростом сначала в девять тысяч, а затем в десять тысяч случаев в сутки.

За сутки умерли 117 человек, выздоровел 3 181 пациент. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрированы 1 млн 225 тыс. 889 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество выписанных за весь период составило 982 324 человека, число летальных исходов достигло 21 475.