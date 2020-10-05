Журналистов и врачей возмутил выезд больного Трампа на автомобиле из медицинского центра

Президент США Дональд Трамп в воскресенье впервые показался на публике с момента выявления у него коронавирусной инфекции: он проехал перед собравшимися у Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида сторонниками на автомобиле, помахав им из окна рукой, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент совершил короткую поездку в кортеже, которая была запланирована в последний момент, чтобы помахать своим сторонникам, которые собрались перед зданием", - сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. По его словам, машины после проезда по перекрытой улице сразу же вернулись на территорию медицинского центра.

На кадрах, которые показали американские телеканалы, видно, что на американском лидере, находившемся на заднем сиденье автомобиля, была медицинская маска, как и на других людях, которые ехали вместе с ним. За несколько минут до поездки Трамп у себя в Twitter разместил второе по счету видеообращение, записанное им с того момента, когда у него был диагностирован коронавирус. В нем он сообщил, что в ближайшее время может лично появиться перед сторонниками, собравшимися у медицинского центра. При этом журналистов пресс-пула Белого дома об этом никто не оповестил.

Ассоциация корреспондентов Белого дома в ответ выпустила заявление, в котором выразила недовольство тем, что поездка не была заранее объявлена. "Просто возмутительно, что президент покинул больницу, хоть и на короткий промежуток времени, в условиях кризиса в области здравоохранения, и при этом его не сопровождал пул, который нужен для того, чтобы американский народ знал, где находится президент, и что с ним происходит", - говорилось в нем.

Возмутились и некоторые медики, работающие в центре имени Уолтера Рида. Так, врач Джеймс Филипс, который также является доцентом медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, заявил у себя в Twitter, что президент тем самым поставил под угрозу здоровье окружающих. "Все, кто находились в машине во время этой абсолютно никому не нужной поездки, теперь должны самоизолироваться на две недели. Они могут заболеть, они могут умереть - ради политического спектакля", - написал он.

В воскресенье врачи президента сообщили, что он может быть выписан из больницы уже в понедельник, после чего вернется в Белый дом, где продолжит лечение. В графике Трампа на понедельник, распространенном Белым домом, никаких мероприятий с участием американского лидера не значится. Там не уточняется, будет ли он выписан из больницы.