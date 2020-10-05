В ОБСЕ распространено заявление МИД НКР о необходимости признания независимости Арцаха

Заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах о необходимости признания независимости Республики Арцах распространено в ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Арцаха.

Ранее Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением, в котором призвало международное сообщество ради обеспечения права на жизнь и мирное развитие граждан Арцаха признать независимость Республики Арцах. Было отмечено, что в сложившейся ситуации международное признание Арцаха является единственным действующим механизмом восстановления мира и безопасности в регионе.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.