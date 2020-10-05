Азербайджан кричит о гражданских объектах, прикрывая собственный вандализм: МО Армении

Военно-политическое руководство Азербайджана совершенно не беспокоит безопасность своих граждан. Они распространяют дезинформацию, чтобы подготовить почву для провокаций.

Как сообщает «Арменпресс», представитель Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян заявил по этому поводу, что военно-политическое руководство Азербайджана кричит о гражданских объектах, чтобы скрыть собственный вандализм. “Через шесть дней после ракетного обстрела Степанакерта, Мартакерта, Мартуни, Гадрута и других населенных пунктов президент Арцаха четко заявил, что мы будем поражать военные цели, которые могут находиться вблизи гражданских объектов. А они пусть позаботятся о своих жителях. И очевидно, они это делают для того, чтобы подготовить почву для провокаций”, -, заявил Оганесян.

Уже несколько дней азербайджанские ракеты обстреливают гражданские цели и мирных жителей Арцаха. Шуши и Степанакерт 5 октября подвергаются сильному ракетному обстрелу. Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян заявил, что ответ Армии обороны не заставит себя ждать. “Однако, в отличие от правительства террористов в Баку, мы целимся не в гражданское население, а в военные объекты, расположенные в крупных городах. Мы еще раз призываем гражданское население, проживающее в этих городах, немедленно покинуть свои дома, чтобы избежать возможных жертв”, - сказал Ваграм Погосян.