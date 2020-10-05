Природные пожары в Новой Зеландии уничтожили десятки домов

Несколько десятков домовладений сгорело в природных пожарах на новозеландском Южном острове. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Радио Новой Зеландии.

Пожар начался накануне, 4 октября, в горах и распространился из-за сильных ветров, вынудив жителей ряда населенных пунктов покинуть дома. "Мы считаем, что большинство из 60-70 домов уничтожены", - сообщил в эфире радиостанции глава округа Ваитаки Гари Кирчер.

По данным пожарной службы Новой Зеландии, ветер сильно осложняет тушение пожаров, которые к настоящему моменту уничтожили 4,6 тыс. га территории. В тушении задействованы восемь пожарных расчетов и 11 вертолетов. О пострадавших не сообщается.

Метеорологи, между тем, информируют, что в ближайшие сутки в регионе может пойти небольшой дождь, благодаря которому, может быть, станет возможно сдержать огонь к вечеру вторника, 6 октября.