Трамп провел совещание по национальной безопасности из больницы
Трамп провел из больницы совещание по национальной безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
"У меня была сегодня возможность поговорить с президентом довольно долго. Он говорил сегодня со всей своей командой по национальной безопасности... Мы все готовы ко всем возможным вещам, которые могут произойти. У нас был хороший разговор, я не буду говорить, о чем он был. Но мы обеспечили, чтобы президент был полностью в курсе всего происходящего в мире. Я получил кое-какие дополнительные указания для этой поездки, рассчитываю их выполнить", - сказал Помпео журналистам в ходе поездки в Японию.
По словам Помпео, Трамп был в отличном настроении, говорил "прямо и откровенно".
Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом.
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