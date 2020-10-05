Во время войны Учитель становится солдатом: президент Армении поздравляет с Днем учителя

12:21, 5 Հոկտեմբեր, 2020

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю Дня учителя направил поздравительное послание. Как сообщает «Арменпресс», Армен Саркисян отметил, что во время войны учитель становится солдатом.

“Дорогие учителя!

Я поздравляю Вас с Днем учителя!

В 1990 году, недокончив учебу, студент четвертого курса исторического факультета ЕГУ Татул Крпеян уехал в село Геташен в Северном Арцахе и стал преподавать в местной школе историю и географии армянского народа. Но прежде всего, он был солдатом Родины, погиб за ее свободу, и был объявлен Национальным героем. Сегодня эту свободу самоотверженно защищают героические дети нашего народа. И опять в героическом Арцахе, опять от того же врага.

Во время войны учитель становится солдатом. После войны солдат становится учителем. Вспомним нашу историю, вспомним Вторую мировую войну, вспомним освободительную войну Арцаха. Сегодня Ваши ученики находятся на поле боя. Они разного возраста, разного образования, с разными знаниями и из разных семей, но все они усвоили урок патриотизма, урок, преподанный Вами. Этот урок начинают в семьях, преподают родители, продолжаете его Вы с первого класса школы и он никогда не заканчивается, потому что он продолжается и после школы. Это не просто урок патриотизма. Это урок ценностей и нравственности. Родины и веры, язык и культура, семь и и очага. Наша идентичность веками основывалась на этих нерушимых столпах.

Ни эти ценности, ни угрозы этим ценностям, ни те, кто им угрожает, сегодня не изменились. Самое главное, что мы не изменились как единый народ, как вид. Мы не изменились благодаря Вам. Образование само по себе является ценностью, ценностью, объединяющей все ценности, Вы - сеятели этих ценностей. Каждая чрезвычайная ситуация, будь то война или эпидемия, является испытанием для системы образования. Я уверен, что благодаря таким людям, как Вы - УЧИТЕЛЯ, не только будут преодолены все испытания, но и сама система станет сильнее. Наша страна станет сильнее. Спасибо, дорогие. Будьте здоровы. Да благословит всех нас Господь”, - говорится в послании президента.