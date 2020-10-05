В Ереване и Севане будут плановые отключения газоснабжения

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 6-го октября с 10:00 до 15:00 будет прекращено газоснабжение потребителей жилого дома 59 на проспекте Тиграна Меца, административного района Эребуни, г. Еревана. С 10:00 до 18:00 потребителей многоквартирных домов по ул. Мясникяна, Раздана с 1 по 39, номера 25 по улице Налбандяна и общественных объектов разного значения города Севана Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.