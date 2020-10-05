417 случаев, 19 смертей: МЧС подводит итоги прошлой недели

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 28 сентября по 4 октября было зарегистрировано 417 случаев, из которых 205 - чрезвычайные, в том числе 104 пожара, два обрушения, два взрыва, четыре обнаружения трупов, шесть попыток самоубийства, 21 случай обнаружения змей, 86 дорожно-транспортных происшествий. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что зарегистрировано и 127 бытовых вызовов. Пострадали 116 человек, в результате оперативных спасательных операций был спасен один гражданин. Всего за минувшую неделю было зарегистрировано 19 смертей. Сообщается о трех случаях отравления.

Зарегистрировано два случая блокировки автомобилей из-за погодных условий и других факторов. Спасатели помогли эвакуировать двух мирных жителей и перевезли две машины, заблокированные на дорогах, в безопасную зону. МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.