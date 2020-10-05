С раннего утра все стало обостряться: представитель МО Армении о ситуации на линии фронта

На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана армянские войска, оттесняя противника, ведут упорные бои.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Утром противник начал широкомасштабное наступление в южном направлении. Наши войска ведут упорные бои, отбрасывая противника назад. В то же время Вооруженные силы Азербайджана начали интенсивно обстреливать и Степанакерт. На данный момент делаются уточнения относительно пострадавших”, - отметил Ованнисян.

Из его слов следует, что в целом на фронте ночью было относительно спокойно, на некоторых участках перестрелка сохранялась, однако ранним утром все стало обостряться.

Ованнисян также коснулся распространяемой азербайджанской стороной дезинформации о том, что якобы из некоторых районов Армении обстреливаются азербайджанские цели.

“Это дезинформация. Видеозапись, которую пытались представить в качестве доказательства, ничего не подтверждает. Из нее не видно, откуда велся обстрел, со стороны Армении, Арцаха, или это запись другой войны. Отметим одну интересную и примечательную вещь: очень часто в азербайджанских СМИ некоторые районы Арцаха, прямо или косвенно представляются частью Армении”, - сказал представитель МО Армении.

На вопрос о попавших в плен со стороны противника, Ованнисян отметил, что у него нет таких сведений, подобный вопрос и не обсуждался.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.