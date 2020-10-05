В Армении подтвержден 181 новый случай COVID-19

По состоянию на 5 октября в Армении всего подтверждено 52 677 случаев COVID-19, 44 710 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 681 пациентов. За последние сутки проведено 1 054 теста, а в общем счете 308 019.

Таким образом, выявлено 181 новых случаев заражения, 38 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 984 летальных исхода (увеличились на 7).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 83, 57, 54, 83, 73 лет и женщины 72, 85 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 302 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян