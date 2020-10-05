Итальянский дирижер осуждает военные действия Азербайджана против Арцаха

Известный итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело военные действия Азербайджана против Арцаха считает непростительными.

Как передает «Арменпресс», об этом Мастранджело написал на своей странице в Facebook. “То, что творится в Нагорном Карабахе руками Азербайджана, Турции, а также наемников-террористов, абсолютно непростительно”, - подчеркнул музыкант.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители.

По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.