Гонконг подписал соглашение об избежании двойного налогообложения с Грузией

Правительство Специального административного района КНР Гонконг заключило соглашение об избежании двойного налогообложения с Грузией. Как сообщила пресс-служба местной администрации, подпись под документом в понедельник поставил секретарь (министр) по делам финансовых служб и казначейства Кристофер Хуэй.

"Грузия является развивающейся экономикой, которая участвует в [выдвинутой Китаем] инициативе "Один пояс, один путь", - отмечается в заявлении.

Соглашение устанавливает распределение налоговых прав между двумя юрисдикциями, что "поможет инвесторам лучше оценить свои потенциальные налоговые обязательства от трансграничной экономической деятельности, тем самым способствуя развитию двусторонних торгово-экономических связей", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Грузия стала 45-й страной, с которой Гонконг подписал подобное соглашение. В сообщении не уточняется, когда именно оно вступит в силу.