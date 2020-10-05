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Сын и сестра Мадуро испытают российскую вакцину против коронавируса

Сын и сестра Мадуро испытают российскую вакцину против коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что его сын и старшая сестра решили участвовать в качестве добровольцев в испытании российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Глава государства сообщил, что его сын Николас Мадуро Герра и его старшая сестра, врач-анестезиолог Мария Тереза Мадуро, решили участвовать в качестве добровольцев в третьей фазе испытаний российской вакцины.

"Я нахожу, что это очень хорошо. Мой сын и моя старшая сестра примут участие на этом этапе. Как только мы начнем массовую вакцинацию, я буду первым, кто сделает прививку", – заявил Мадуро в ходе совещания по здравоохранению, которое транслировалось в его твиттере.

Мадуро уточнил, что первоначально прививки будут сделаны медицинским работникам, учителям, пожилым людям.

Венесуэла получила первую партию российской вакцины на прошлой неделе.


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