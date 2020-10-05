Байден готов перенести дебаты с Трампом из-за его заражения коронавирусом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден готов будет в случае необходимости перенести дату проведения следующих теледебатов с американским лидером Дональдом Трампом, у которого ранее было обнаружено заражение новым коронавирусом. С таким заявлением выступила в воскресенье в эфире телекомпании ABC представитель предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы считаем, что дебаты должны пройти в намеченную дату, но это зависит от множества факторов, в первую очередь - от состояния здоровья президента Трампа. Мы желаем ему скорейшего и полного выздоровления <...>, - отметила Бедингфилд. - Мы надеемся на то, что дебаты состоятся в намеченную дату, но, разумеется, подстроимся к любым необходимым изменениям [в графике]".

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся во вторник вечером в Кливленде (штат Огайо). Соперникам давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора, после чего они могли перебивать друг друга. Спустя примерно 10 минут после начала дискуссии кандидаты перешли на личности. В Комиссии по президентским теледебатам заявили в среду, что формат следующих прений будет изменен из-за поведения участников.

Вторые дебаты Трампа и Байдена намечены на 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.