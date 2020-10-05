В третьем матче финала NBA “Майами” одержал победу
10:00, 5 Октябрь, 2020
В третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации “Майами” одержал победу над “Лос-Анджелес Лейкерс”.
Как передает «Арменпресс», финальный поединок завершился со счетом 115:104 в пользу “Майами”. Самым результативным баскетболистом встречи был Джимми Батлер из “Майами”, который набрал 40 очков и отыграл 45 минут. Самым результативным в составе “Лос-Анджелес Лейкерс” был Леброн Джеймс с 25 очками.
После трех финальных игр NBA “Лос-Анджелес Лейкерс” лидирует со счетом 2:1.
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