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В третьем матче финала NBA “Майами” одержал победу

В третьем матче финала NBA “Майами” одержал победу

В третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации “Майами” одержал победу над “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Как передает «Арменпресс», финальный поединок завершился со счетом 115:104 в пользу “Майами”. Самым результативным баскетболистом встречи был Джимми Батлер из “Майами”, который набрал 40 очков и отыграл 45 минут. Самым результативным в составе “Лос-Анджелес Лейкерс” был Леброн Джеймс с 25 очками.

После трех финальных игр NBA “Лос-Анджелес Лейкерс” лидирует со счетом 2:1.


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