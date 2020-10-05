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Матч “Барселона” - “Севилья” завершился вничью

Матч “Барселона” - “Севилья” завершился вничью

В 5-м туре чемпионата Испании по футболу “Барселона” сыграла вничью с “Севильей”.

Как передает «Арменпресс», счет в матче на Камп Ноу на 8-й минуте открыл Де Лонг, всего через две минуты “Барселона” восстановила разницу в счете. Игра  “Барселона” - “Севилья” закончилась со счетом - 1:1.

После этого матча каталонская “Барселона” в турнирной таблице занимает 5-е место, а “Севилья” - 6-е.


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