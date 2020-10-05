Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

В зоне конфликта продолжаются бои разной интенсивности: Министерство обороны Армении

В зоне конфликта продолжаются бои разной интенсивности: Министерство обороны Армении

В ночь с 4 на 5 октября и в настоящее время в зоне арцахо-азербайджанского конфликта бои разной интенсивности продолжаются.

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армении Шушан Степанян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации