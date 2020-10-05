В зоне конфликта продолжаются бои разной интенсивности: Министерство обороны Армении
В ночь с 4 на 5 октября и в настоящее время в зоне арцахо-азербайджанского конфликта бои разной интенсивности продолжаются.Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армении Шушан Степанян.
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