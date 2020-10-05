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Турция выступает против регионального мира: министр обороны Израиля

Турция выступает против регионального мира: министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Турция выступает против регионального мира на севере Сирии и в восточном Средиземноморье. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Reuters», об этом министр сказал в беседе с журналистами.

Министр обороны Израиля обвинил Турцию в дестабилизации региона и противодействии мирным усилиям и призвал изменить поведение страны посредством международного давления.

Ссылаясь на действия Турции на севере Сирии, в восточной части Средиземноморья, ее интервенцию в Ливию, Ганц сказал, что эти действия ведут к нестабильности.


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