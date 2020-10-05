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МО Армении опровергает дезинформацию об обстреле территорий Хызы и Апшерона

МО Армении опровергает дезинформацию об обстреле территорий Хызы и Апшерона

Министерство обороны Армении опровергает дезинформацию Азербайджана об обстреле территорий Хызы и Апшерона. Как передает Арменпресс, в пресс-службе МО Армении отметили:

"Даже не представив хотя бы одного доказательства, азербайджанская сторона теперь заявляет, что вооруженные силы Армении якобы нацелились на территорию Хызы и Апшерона. Очередная ложь очевидным образом свидетельствует о том, что Азербайджан готовит почву для провокации".


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