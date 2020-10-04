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Враг оставил тело полковника на поле боя и был отброшен назад: АО Арцаха

Враг оставил тело полковника на поле боя и был отброшен назад: АО Арцаха

В течение дня противник предпринимал широкомасштабные наступательные операции на северном и южном направлениях.

Как сообщили Арменпресс со ссылкой на сайт Армии обороны, в частности, танковые подразделения и пехота врага предприняли попытку атаки в направлении Матагиса, которая была нейтрализована в результате армянских артиллерийских и противотанковых ударов. Противник понес значительные потери в живой силе и военной технике.

«Подразделения Армии обороны успешно предотвращали все атаки вооруженных сил Азербайджана на южном направлении. Враг был разгромлен и отброш назад, а тело убитого полковника оставлено на поле боя. Средства ПВО Армии обороны также поразили 3 самолета в южном направлении», - говорится в сообщении.


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