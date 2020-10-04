Сводные данные потерь врага в живой силе и технике
21:57, 4 Октябрь, 2020
Министерство обороны Армении представило потери врага в живой силе и военной технике со сводными данными за 4 октября. Как сообщает Арменпресс, эти данные опубликованы в виде инфографики на странице Facebook Объединенного информационного центра Армении.
Потери врага в ходе развязанных им же военных действий:
- 3154 потерь в живой силе;
- 124 БПЛА;
- 14 вертолетов;
- 368 единиц бронетехники;
- 17 самолетов;
- 4 системы «Смерч».
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