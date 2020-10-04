Сводные данные потерь врага в живой силе и технике

Министерство обороны Армении представило потери врага в живой силе и военной технике со сводными данными за 4 октября. Как сообщает Арменпресс, эти данные опубликованы в виде инфографики на странице Facebook Объединенного информационного центра Армении.

Потери врага в ходе развязанных им же военных действий: