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Сводные данные потерь врага в живой силе и технике

Сводные данные потерь врага в живой силе и технике

Министерство обороны Армении представило потери врага в живой силе и военной технике со сводными данными за 4 октября. Как сообщает Арменпресс, эти данные опубликованы в виде инфографики на странице Facebook Объединенного информационного центра Армении.

Потери врага в ходе развязанных им же военных действий:

  • 3154 потерь в живой силе;
  • 124 БПЛА;
  • 14 вертолетов; 
  • 368 единиц бронетехники;
  • 17 самолетов;
  • 4 системы «Смерч».

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