Боевой дух армянских солдат очень высок: Арцрун Ованнисян

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заверяет, что боевой дух армянской стороны очень высок. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на состоявшейся 4 октября пресс-конференции, представив новый пример героизма армянского офицера на поле боя.

«Боевой дух наших войск очень высок. Особенно у призывников, особенно у молодых офицеров - лейтенантов, старшин, капитанов, их глаза просто сияют отвагой и героизмом. Сегодня я познакомился с артиллеристом, героем-офицером, который вел огонь под шквальным огнем врага, раненый, до последнего снаряда, пока не добился разрушения фронтовых батарей, не покинул поле боя», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что таких примеров много, они будут представлены обществу со временем.