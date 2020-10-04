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Боевой дух армянских солдат очень высок: Арцрун Ованнисян

Боевой дух армянских солдат очень высок: Арцрун Ованнисян

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заверяет, что боевой дух армянской стороны очень высок. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на состоявшейся 4 октября пресс-конференции, представив новый пример героизма армянского офицера на поле боя.

«Боевой дух наших войск очень высок. Особенно у призывников, особенно у молодых офицеров - лейтенантов, старшин, капитанов, их глаза просто сияют отвагой и героизмом. Сегодня я познакомился с артиллеристом, героем-офицером, который вел огонь под шквальным огнем врага, раненый, до последнего снаряда, пока не добился разрушения фронтовых батарей, не покинул поле боя», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что таких примеров много, они будут представлены обществу со временем.


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