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Ованнисян отреагировал на заявления Азербайджана об ударах из Армении

Ованнисян отреагировал на заявления Азербайджана об ударах из Армении

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян коснулся заявления властей Азербайджана о том, что удар по Азербайджану был нанесен с территории Армении.

На пресс-конференции 4 октября, отвечая на вопрос Арменпресс, не пытается ли Азербайджан спровоцировать этим агрессию против Армении, Арцрун Ованнисян подчеркнул, что власти Азербайджана распространяют подобные измышления в угоду своим разнузданным действиям.

«Изначально они служили в качестве «легитимности» своих разнузданных действий, но эти действия не остались и не останутся безнаказанными», - сказал Ованнисян.


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