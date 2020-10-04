Алиев находится в информационной блокаде в собственной стране: Арцрун Ованнисян

У министерства обороны Армении есть обоснованные подозрения, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в информационной блокаде или в атмосфере дезинформации в своей стране. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 4 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Дезинформация распространяется президентом республики, членами его семьи и высшим руководством. У нас есть все основания подозревать, что Алиев находится в информационной блокаде или в атмосфере дезинформации в своей собственной стране», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что на самом деле верховный главнокомандующий Азербайджана не знает ситуации или ему сообщают неверную, ложную информацию, которую он пытается использовать.

Коснувшись разрушения военного аэропорта Гянджа утром, Арцрун Ованнисян отметил, что сегодня вооруженные силы Азербайджана не могут провести сколько-нибудь значимую тактическую операцию из-за нейтрализации турецких ВВС с военного аэропорта.

«После ударов по военному аэродрому мы увидели, что азербайджанская сторона не заботится о своем народе, так как не предприняла никаких шагов для обеспечения защиты гражданского населения большого города», - сказал Арцрун Ованнисян.

4 октября Армия обороны Арцаха уничтожила военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.