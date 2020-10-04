Президент Армении представил президенту Беларуси агрессию Азербайджана против Арцаха
Президент Армении Армен Саркисян 4 октября провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, главы государств обсудили вопросы, связанные с текущей ситуацией в Армении и Беларуси.
Президент Саркисян проинформировал президента Беларуси о ситуации, сложившейся в результате развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха.
Армен Саркисян, в частности, коснулся муссируемых в некоторых СМИ о том, что Беларусь недавно поставила в Азербайджан военные грузы. Назвав эту информацию ложной, президент Лукашенко подчеркну, что за последние шесть месяцев Беларусь не поставляла военных грузов ни Азербайджану, ни Армении.
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