Не будьте слепыми! - призыв президента Арцаха международному сообществу

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян призвал международное сообщество принять к сведению доказательства военных преступлений, совершенных Азербайджаном при поддержке Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook, представив видео обстрела Степанакерта.

«Это жестокое доказательство военных преступлений, совершенных Азербайджаном против мирного гражданского населения Арцаха (Нагорного Карабаха) при поддержке Турции, и международное сообщество должно принять это к сведению. Не будьте слепыми», - написал Арутюнян.