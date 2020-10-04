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Не будьте слепыми! - призыв президента Арцаха международному сообществу

Не будьте слепыми! - призыв президента Арцаха международному сообществу

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян призвал международное сообщество принять к сведению доказательства военных преступлений, совершенных Азербайджаном при поддержке Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook, представив видео обстрела Степанакерта.

«Это жестокое доказательство военных преступлений, совершенных Азербайджаном против мирного гражданского населения Арцаха (Нагорного Карабаха) при поддержке Турции, и международное сообщество должно принять это к сведению. Не будьте слепыми», - написал Арутюнян.


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