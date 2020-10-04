Последние полгода никаких поставок военных грузов Азербайджану не было: Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом Армении Арменом Саркисяном коснулся слухов о том, что Беларусь недавно поставила в Азербайджан вооружение.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на белорусское агентство Белта, президент Беларуси опроверг эту информацию, подчеркнув, что в течение последних шести месяцев Беларусь не поставляла военных грузов ни Азербайджану, ни Армении.

"В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию - последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось", - как передает издание, отметили в пресс-службе.

Главы государств обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию и в Беларуси, и в Армении.