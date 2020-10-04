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Враг снова обстрелял Степанакерт: в городе нет электричества

Враг снова обстрелял Степанакерт: в городе нет электричества

Вечером 4 октября Азербайджан продолжил наносить удары по столице Арцаха Степанакерту. Как сообщает корреспондент Арменпресс, он слышал три взрыва.

Он сообщил, что в настоящее время в городе нет электричества.


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