Враг снова обстрелял Степанакерт: в городе нет электричества
Вечером 4 октября Азербайджан продолжил наносить удары по столице Арцаха Степанакерту. Как сообщает корреспондент Арменпресс, он слышал три взрыва.
Он сообщил, что в настоящее время в городе нет электричества.
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