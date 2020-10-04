Время в Ереване: 11:07:36,   4 Октябрь

Подразделения АО нейтрализуют попытки нападения врага: бои продолжаются

Подразделения АО нейтрализуют попытки нападения врага: бои продолжаются

Вдоль всей линии арцахско-азербайджанской границы продолжаются боевые действия. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях. Враг постоянно делает попытки нападения, которые проваливаются в результате решительных действий подразделений Армии обороны», - написала Степанян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации