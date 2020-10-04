Подразделения АО нейтрализуют попытки нападения врага: бои продолжаются

Вдоль всей линии арцахско-азербайджанской границы продолжаются боевые действия. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях. Враг постоянно делает попытки нападения, которые проваливаются в результате решительных действий подразделений Армии обороны», - написала Степанян.