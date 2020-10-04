Пашинян ожидает от Европы четкой позиции в связи с Азербайджаном, Турцией и террористами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что европейские страны должны четко осудить насилие, начало насилия и совместное нападение Азербайджана, Турции и террористов на Нагорный Карабах и Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью немецкому изданию «Bild».

«Если международное сообщество точно не оценит геополитическое значение этой ситуации, то Европе следует ждать Турцию возле Вены», - сказал Пашинян.

Пашинян коснулся также вопроса журналиста о том, что может сделать канцлер Германии Ангела Меркель в сложившейся ситуации.

«Думаю, что основанный на истине голос таких лидеров может иметь большое влияние на реалии. Знаете, я могу сказать, что президент Франции Эммануэль Макрон очень четко заявил, что Азербайджан был автором атаки. Он четко заявил, что именно Турция поощряла нападение Азербайджана на Нагорный Карабах и Армению. Он очень ясно констатировал, что есть наемники из Сирии, которых Турция перебросила в зону конфликта для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. По сути, то же самое и в отношении деятельности наемников в Турции было констатировано Россией, хотя и не так прямо и однозначно. Фактически, Исламская Республика Иран также констатировала факт наличия наемников. Это очень важно», - отметил премьер.