Империалистическая политика Турции идет намного дальше Южного Кавказа: Пашинян

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха уже не является проблемой локальной безопасности, это неотъемлемая часть глобальной повестки дня. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью немецкому изданию «Bild».

Премьер привел три основные причины, чем важна сложившаяся в Нагорном Карабахе ситуация в международном плане:

«Во-первых, как я уже сказал, Турция завербовала террористов из Сирии и перебросила их в Азербайджан воевать против Нагорного Карабаха и Армении.

Во-вторых, в этот процесс вовлечены турецкие войска, и это является проявлением имперской политики Турции. Это операция по восстановлению турецкой империи, которая является частью серии операций Турции в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Ливии.

И в-третьих, я думаю, что Турция вернулась в регион Южного Кавказа 100 лет спустя, чтобы продолжить Геноцид армян, который произошел в 1915 году в Османской Турции», - сказал Пашинян.

По мнению премьера, скорее всего, задача ставится так, чтобы независимого государства Азербайджан не существовало, оно было полностью поглощено Турцией.

«Таким образом, когда я говорю о политике геноцида против армян, я хочу подчеркнуть, что это не просто выражение исторической ненависти к армянам. Проблема в том, что армяне Южного Кавказа - это последнее препятствие на пути Турции на север, на юго-восток и на восток. Потому что империалистическая политика Турции идет намного дальше Южного Кавказа. Давайте посмотрим на деятельность Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии. И я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Нагорный Карабах и Армения сегодня находятся на фронте цивилизации. И если мировое сообщество не отреагирует на этот факт должным образом, то стоит ждать Турцию около Вены», - подчеркнул Пашинян.