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Главы МИД Армении и РФ провели телефонный разговор

Главы МИД Армении и РФ провели телефонный разговор

4 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в центре внимания находились вопросы, связанные с поиском выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорно-карабахского конфликта.

С российской стороны выражена озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения. Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции.


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