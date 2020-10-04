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Ситуация в Степанакерте сейчас спокойная

Ситуация в Степанакерте сейчас спокойная

На данный момент ситуация в столице Арцаха Степанакерте спокойная. Корреспондент Арменпресс сообщил, что в течение около двух часов звуков взрыва не было слышно.

4 октября Азербайджан продолжил наносить удары по столице Арцаха Степанакерту. Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян сообщил, что в Степанакерте из-за обстрелов с азербайджанской стороны были жертвы среди мирного населения.


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