Ситуация в Степанакерте сейчас спокойная

На данный момент ситуация в столице Арцаха Степанакерте спокойная. Корреспондент Арменпресс сообщил, что в течение около двух часов звуков взрыва не было слышно.

4 октября Азербайджан продолжил наносить удары по столице Арцаха Степанакерту. Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян сообщил, что в Степанакерте из-за обстрелов с азербайджанской стороны были жертвы среди мирного населения.