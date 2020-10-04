Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью ведущему немецкому изданию "Bild", в котором рассказал о ситуации на карабахско-азербайджанской границе и развязанных Азербайджаном военных действиях. Статья об интервью представлена ниже:

“Премьер-министр выглядит напряженным, когда в субботу вечером в Ереване, столице Армении, принимает корреспондентов "Bild" у себя в резиденции.

Никол Пашинян почти не спит, регулярно поступает новая информация о жертвах и очередной эскалации.

Число жертв неизвестно, независимой информации нет. Однако очевидно, что потерь намного больше, чем в случае предыдущих эскалаций.

Уже неделю бушует война вокруг Нагорного Карабаха, споры и столкновения из-за которого ведутся десятилетиями. ООН и ОБСЕ пытаются выступить посредниками с 1992 года. Сейчас ситуация полностью накалилась, так как Азербайджан при поддержке президента Турции Эрдогана хочет захватить территорию.

“Я только что провел телефонный разговор с госпожой канцлером”, - входя, говорит Пашинян. Армения ожидает большей поддержки от Европы, более четких заявлений.

Издание "Bild": Господин премьер-министр, вместо того, чтобы говорить об Армении, мир говорит о Дональде Трампе и его заражении коронавирусом. Вас это огорчает?

Премьер-министр Никол Пашинян: Я считаю, что событиям, происходящим в нашем регионе, уделяется достаточно внимания со стороны международного сообщества. Может быть, потому, что в зоне карабахского конфликта появились наемники и террористы из Сирии.

Издание "Bild": Откуда Вы знаете об этом?

Премьер-министр Никол Пашинян: Они были завербованы Турцией и переброшены в Азербайджан для ведения войны против Нагорного Карабаха и Армении. Я думаю, что теперь эта ситуация уже не является проблемой локальной безопасности, это неотъемлемая часть глобальной повестки дня, потому что, по сути, происходящее очень важно в международном плане по трем причинам:

Во-первых, как я уже сказал, Турция завербовала террористов из Сирии и перебросила их в Азербайджан воевать против Нагорного Карабаха и Армении.

Во-вторых, в этот процесс вовлечены турецкие войска, и это является проявлением имперской политики Турции. Это операция по восстановлению турецкой империи, которая является частью серии операций Турции в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Ливии.

И в-третьих, я думаю, что Турция вернулась в регион Южного Кавказа 100 лет спустя, чтобы продолжить Геноцид армян, который произошел в 1915 году в Османской Турции.

Издание "Bild": Вы провели телефонный разговор с представителем администрации Трампа по поводу напряженной ситуации.

Премьер-министр Никол Пашинян: Я провел телефонный разговор с советником президента Трампа по национальной безопасности О'Брайеном. И в тот вечер мы услышали новость о заражении господина Трампа коронавирусом. Однако в любом случае мы поддерживаем связь с нашими американскими партнерами, потому что США являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием карабахской проблемы.

Издание "Bild": Международное отношение таково: “Согласно международному праву, Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, а согласно ООН”…

Премьер-министр Никол Пашинян: Знаете, на самом деле это странное заявление. Если мы посмотрим на историю, то увидим, что именно во время образования Советского Союза Нагорно-Карабахская автономная область оказалась в составе Советского Азербайджана, и при том, это произошло в результате произвольного решения Сталина на этапе формирования Советского Союза. И если мы вернемся к этапу распада Советского Союза, то увидим, что как Азербайджан, будучи частью Советского Союза, получил независимость от Советского Союза, так и Нагорно-Карабахская автономная область, снова входящая в состав Советского Союза, получила независимость от Азербайджана, при этом были соблюдены все законы и права, предусмотренные Конституцией Советского Союза.

И, следовательно, почему, например, Азербайджан мог стать независимым от Советского Союза, а Нагорно-Карабахская автономная область не могла стать независимой от Советского Союза? Многие могут сказать, но ведь Советского Союза больше нет или не было. В то же время, когда Нагорно-Карабахская автономная область обрела независимость, не стало уже и Советского Азербайджана. И, следовательно, если Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, то и Азербайджан принадлежит Советскому Союзу.

Издание "Bild": Почему Эрдоган поддерживает Азербайджан?

Премьер-министр Никол Пашинян: Я уже сказал, что это следствие империалистической политики Турции и Эрдогана. И я думаю, что, скорее всего, задача ставится так, чтобы независимого государства Азербайджан не существовало, оно было полностью поглощено Турцией. Таким образом, когда я говорю о политике геноцида против армян, я хочу подчеркнуть, что это не просто выражение исторической ненависти к армянам. Проблема в том, что армяне Южного Кавказа - это последнее препятствие на пути Турции на север, на юго-восток и на восток. Потому что империалистическая политика Турции идет намного дальше Южного Кавказа. Давайте посмотрим на деятельность Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии. И я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Нагорный Карабах и Армения сегодня находятся на фронте цивилизации. И если мировое сообщество не отреагирует на этот факт должным образом, то стоит ждать Турцию около Вены.

Издание "Bild": Германия сохраняет дистанцию, проявляет сдержанность, опасаясь реакции Эрдогана?

Премьер-министр Никол Пашинян: Вы знаете, это не моя задача - комментировать взгляды немецких политических деятелей. Я просто хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы представить необходимую информацию, которая может потребоваться немецким политикам для того, чтобы отреагировать соответствующим образом.

Издание "Bild": Что должна сделать Германия?

Премьер-министр Никол Пашинян: Я считаю, что европейские страны должны четко осудить насилие, начало насилия и совместное нападение Азербайджана, Турции и террористов на Нагорный Карабах и Армению.

Издание "Bild": Может ли поддержать канцлер Меркель?

Премьер-министр Никол Пашинян: Думаю, что основанный на истине голос таких лидеров может иметь большое влияние на реалии. Знаете, я могу сказать, что президент Франции Эммануэль Макрон очень четко заявил, что Азербайджан был автором атаки. Он четко заявил, что именно Турция поощряла нападение Азербайджана на Нагорный Карабах и Армению. Он очень ясно констатировал, что есть наемники из Сирии, которых Турция перебросила в зону конфликта для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. По сути, то же самое и в отношении деятельности наемников в Турции было констатировано Россией, хотя и не так прямо и однозначно. Фактически, Исламская Республика Иран также констатировала факт наличия наемников. Это очень важно.

Издание "Bild": В Германии критически относится к тому, что Россия - ваш союзник, и Путин ведет войну в Сирии и на Украине.

Премьер-министр Никол Пашинян: Я не буду комментировать оценки, содержащиеся в Вашем вопросе, потому что разные события очень по-разному рассматриваются разными участниками и с разных точек зрения.

Издание "Bild": Возможно ли, что российская армия вам поможет?

Премьер-министр Никол Пашинян: Российская 102-я военная база находится в Армении, и у нас есть совместная система противовоздушной обороны, в соглашении о которой четко прописано, в каких случаях эти силы могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.

Издание "Bild": В каком случае это может произойти?

Премьер-министр Никол Пашинян: Это конкретные случаи, предусмотренные соглашением, и я уверен, что в случае их возникновения Россия выполнит свои договорные обязательства.

Издание "Bild": Считаете ли вы возможными мирные переговоры с Эрдоганом?

Премьер-министр Никол Пашинян: Я считаю произошедшее террористическим нападением. И когда происходит террористическое нападение, естественно, любая страна в первую очередь должна предпринять действия, направленные на защиту собственной безопасности. Мы сейчас этим и занимаемся.

Издание "Bild": Есть ли у Вас возможность противостоять высокотехнологичному оружию, которое использует Азербайджан?

Премьер-министр Никол Пашинян: Думаю, что Армения и армянский народ полны решимости защищать себя. У нас также есть высокотехнологичная продукция собственного производства, которая может не иметь такой большой производственной мощности, но мы намерены также развивать технологии, чтобы защитить себя.

Издание "Bild": Что может сделать Германия сейчас?

Премьер-министр Никол Пашинян: Знаете, я уже сказал, что ожидаю четких позиций. И я сказал, что если международное сообщество точно не оценит геополитическое значение этой ситуации, то Европе следует ждать Турцию возле Вены.

Издание "Bild": Т.е. правительство Германии, как Эммануэль Макрон, должно четко констатировать, кто начал эту войну?

Премьер-министр Никол Пашинян: Да, и должно дать оценку вовлечению в регион, в конфликт завербованных Турцией террористов и наемников из Сирии.

Издание "Bild": Спасибо, господин премьер-министр.