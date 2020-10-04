Послание президента Республики Армения Армена Саркисяна диаспоре

Дорогие соотечественники, дорогие сестры и братья,

Я испытываю большое восхищение, глубокое волнение и безграничную гордость, видя, слыша и чувствуя ту мощную волну солидарности и сплоченности, которая поднялась в Диаспоре в ответ на войну в Арцахе и на границах Армении, развязанную сообща Азербайджаном и Турцией.

Хочу, чтобы вы знали: Родина слышит и чувствует голос каждого из вас, слово каждого из вас, беспокойное биение ваших сердец, где бы вы ни были и как бы далеко вы ни находились.

Столь могучая и крепкая Диаспора - настоящее войско, которое поддерживает Родину и храбрую армянскую армию в этот трудный, судьбоносный момент.

Родина признательна за ту помощь, которую вы оказываете своим материальным содействием, своим активным участием в инициированном Всеармянским фондом «Айастан» общенациональном сборе средств «Мы и наши границы: мы все - Арцаху».

Каждый из вас сегодня посол Армении и Арцаха за рубежом. Вы всеми возможными средствами: митингами, призывами, обращениями и выступлениями делаете всё для того, чтобы довести правду, голос Арцаха до международного сообщества, в том числе до правительств ваших стран, чтобы представить бесчеловечную сущность развязанного Азербайджаном при помощи Турции нападения.

Уверен, осознаёте, что в нынешней ситуации мы должны продолжать преумножать наши усилия.

Продолжайте в том же духе и с той же преданностью, поскольку на этот раз против нас, против свободолюбивого народа Арцаха поднялся не только Азербайджан, но и содеявшая геноцид Турция со своим оружием, военными и террористами-наемниками, со своим арменофобским словом и делом.

Это та самая Турция, которая 105 лет назад осуществила этнические чистки и геноцид армян в Османской Империи.

На сей раз это не пройдет - мы не допустим нового геноцида.

Наша всемирная нация могуча своей сплоченностью и собирательной силой.

Нет никаких сомнений, что мы победим.

Мы непобедимы своим всепобеждающим единством.

Победа будет за нами!

Да хранит Бог нас всех!