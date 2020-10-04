Жители Степанакерта и Шуши снова под обстрелом

Азербайджан снова обстрелял столицу Арцаха Степанакерт. Как сообщает корреспондент Арменпресс, он 4 раза слышал звуки взрыва, предположительно, это были ракеты.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что противник нанес удар по гражданской инфраструктуре в Шуши.

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян сообщил, что в Степанакерте и Шуши были жертвы среди мирного населения в результате обстрелов с азербайджанской стороны.