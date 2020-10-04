Обстрел Степанакерта со стороны противника ВИДЕО
Единый информационный центр Армении опубликовал видео об обстреле Степанакерта 4 октября.
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